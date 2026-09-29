El lunes, un fuerte viento Zonda se hizo sentir en Barreal, en Calingasta, y alteró la rutina de la localidad durante la tarde. Según relataron habitantes de la zona, el fenómeno comenzó a intensificarse después de las 17, tal como estaba previsto para esa jornada. Las ráfagas afectaron distintos sectores y estuvieron acompañadas por un corte de energía eléctrica.

El episodio volvió a exponer el comportamiento estacional del viento Zonda, característico de la región en esta época del año. En este caso, la variación de las condiciones meteorológicas fue perceptible en poco tiempo y modificó la circulación y la actividad cotidiana en la localidad. La referencia temporal aportada por los vecinos ubica el momento de mayor intensidad en la franja posterior a las 17.

La interrupción del servicio eléctrico agregó una complicación a un fenómeno que, por su intensidad, generó atención entre los residentes. El texto original no precisa la duración del corte ni si hubo daños materiales, por lo que ese punto no puede ser establecido con la información disponible. Tampoco se informaron intervenciones oficiales en el lugar.

En una localidad como Barreal, ubicada en el departamento Calingasta, este tipo de eventos tiene impacto inmediato sobre la vida diaria y sobre servicios básicos como la energía. Por eso, la evolución del viento y la restitución del suministro eléctrico resultan las variables a seguir después del episodio. El dato confirmado es que el fenómeno se manifestó con fuerza durante la tarde del lunes y coincidió con el horario anticipado para su llegada.