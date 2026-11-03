El fenómeno afectará a varios departamentos este martes, con ráfagas de hasta 70 km/h. También prevén aumento de temperatura y baja visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo vigente la alerta amarilla por viento Zonda en San Juan para este martes, con impacto previsto en distintos sectores de la provincia. Según el organismo, el viento llegará desde el oeste durante la mañana y podría registrar ráfagas de hasta 60 km/h.

Para la tarde, el pronóstico oficial anticipó un aumento de la intensidad, con ráfagas de hasta 70 km/h o incluso superiores. En paralelo, se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h, lo que configura un escenario de mayor exposición para la circulación y las actividades al aire libre.

El alerta alcanza a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Esa cobertura territorial ubica el fenómeno sobre áreas densamente pobladas y con alta circulación urbana y periurbana.

Condiciones previstas El SMN advirtió que el viento puede provocar una reducción importante de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente de extrema sequedad. Esos efectos suelen incidir en la seguridad vial, en la actividad laboral a cielo abierto y en la demanda de prevención por parte de organismos públicos y privados.

Por el momento, la información oficial no difundió cambios en el nivel de alerta ni precisó un horario de finalización del fenómeno. La evolución de las ráfagas durante la tarde será la variable central a seguir para determinar si se mantienen las condiciones previstas o si el cuadro meteorológico se modifica sobre el cierre de la jornada.