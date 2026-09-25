La advertencia rige para la tarde de este viernes en la Precordillera y en Ullum y Zonda. La máxima prevista es de 33°C y el calor seguirá el fin de semana.

El viento Zonda continuará soplando en San Juan durante la tarde de este viernes, según el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia alcanza a la Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda. El organismo prevé vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

La persistencia de este fenómeno importa por sus efectos sobre la circulación y las condiciones ambientales de la provincia. Según el SMN, la presencia del Zonda puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente muy seco. Esas variables obligan a seguir la evolución del alerta durante la jornada, sobre todo en las zonas alcanzadas por la advertencia.

Condiciones previstas

Para este viernes, el SMN anticipa una temperatura máxima de 33°C. Además, informó que el calor continuará durante el fin de semana, con máximas que descenderán apenas hasta alrededor de los 30°C. De ese modo, el episodio de viento se combina con un escenario térmico elevado para la época.

La advertencia oficial se concentra en sectores de precordillera y en los departamentos de Ullum y Zonda, por lo que el seguimiento meteorológico resulta central para actividades al aire libre, traslados y tareas en zonas expuestas. El dato operativo a seguir es la evolución del alerta del SMN durante la tarde de este viernes, junto con la persistencia de las temperaturas altas previstas para los próximos días.