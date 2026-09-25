El viento Zonda continuará soplando en San Juan durante la tarde de este viernes, según el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia alcanza a la Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda. El organismo prevé vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
La persistencia de este fenómeno importa por sus efectos sobre la circulación y las condiciones ambientales de la provincia. Según el SMN, la presencia del Zonda puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente muy seco. Esas variables obligan a seguir la evolución del alerta durante la jornada, sobre todo en las zonas alcanzadas por la advertencia.
Condiciones previstas
Para este viernes, el SMN anticipa una temperatura máxima de 33°C. Además, informó que el calor continuará durante el fin de semana, con máximas que descenderán apenas hasta alrededor de los 30°C. De ese modo, el episodio de viento se combina con un escenario térmico elevado para la época.
La advertencia oficial se concentra en sectores de precordillera y en los departamentos de Ullum y Zonda, por lo que el seguimiento meteorológico resulta central para actividades al aire libre, traslados y tareas en zonas expuestas. El dato operativo a seguir es la evolución del alerta del SMN durante la tarde de este viernes, junto con la persistencia de las temperaturas altas previstas para los próximos días.