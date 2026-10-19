El aviso rige para sectores cordilleranos de San Juan y prevé acumulaciones de 20 a 50 centímetros. El fenómeno se extenderá hasta el martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Iglesia y Calingasta, en San Juan, ante un nuevo temporal que podría dejar acumulaciones de nieve y complicaciones en la alta montaña. El aviso alcanza a zonas donde las condiciones meteorológicas también podrían incluir chaparrones de nieve y algunas tormentas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones previstas podrían acumular entre 20 y 50 centímetros durante la vigencia del alerta, con la posibilidad de superar esos valores en forma puntual. El fenómeno se extenderá durante la mañana y la tarde de este lunes, con continuidad de las condiciones de advertencia para esos mismos períodos del martes.

Segundo episodio de octubre

Según distintas fuentes, se trata del segundo temporal de nieve que afecta a la cordillera sanjuanina en octubre. Ese comportamiento se suma a las precipitaciones níveas registradas previamente y contribuye a consolidar el manto de nieve en las zonas de mayor altura. El fenómeno se produce en un contexto asociado a los efectos de El Niño y a sucesivos eventos de inestabilidad que favorecieron las nevadas en sectores cordilleranos.

El SMN indicó que los mayores acumulados previstos corresponden a sectores de la cordillera mendocina, aunque las áreas montañosas sanjuaninas incluidas en el aviso también podrían recibir precipitaciones significativas. En las zonas de menor elevación, el episodio podría manifestarse como lluvia o granizo, según la evolución local de las condiciones atmosféricas.

Riesgos en rutas de montaña

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos capaces de generar inconvenientes en la circulación y en las actividades cotidianas. En este escenario, la atención se concentra en los caminos de montaña, donde las nevadas pueden reducir la visibilidad y dificultar el tránsito. Por ese motivo, se recomienda a quienes deban trasladarse por rutas cordilleranas consultar los partes meteorológicos y verificar el estado de los caminos antes de salir.

Para el resto de la provincia, el pronóstico anticipa una jornada con abundante nubosidad y probabilidad de chaparrones. Para este lunes, el SMN prevé una temperatura máxima cercana a los 25 °C, con cielo mayormente nublado durante la mañana y viento del sector sur. Hacia la tarde y la noche aumentará la posibilidad de precipitaciones, con probabilidades estimadas entre el 10 % y el 40 %. La advertencia por nevadas continuará durante parte del martes, a la espera de nuevas actualizaciones oficiales.