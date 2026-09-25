El Servicio Penitenciario Provincial realizó el 5to simulacro de sismo e incendio en el Sector N°1, con el objetivo de fortalecer la preparación del personal y la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia. La actividad fue coordinada por la Oficina de Higiene y Seguridad y contó con la participación de 400 efectivos de distintas áreas de la institución. Según la información oficial, el ejercicio permitió poner en práctica el Plan de Emergencia Institucional ante Amenazas y Catástrofes.

Dos escenarios El simulacro contempló primero una situación de sismo, en la que intervinieron los talleres de Infraestructura y Laborterapia, áreas administrativas y educativas, Guardia de Prevención, jefaturas, División Traslado y Movilidades, Requisa, Sanidad y otros sectores. Luego se desarrolló el escenario de incendio, con participación de personal de Recursos Humanos, Recargos, Legajos, Subdirección, Secretaría General, Dirección y Jefatura de Cuerpo. Cada área tuvo funciones específicas para ejercitar la coordinación y el cumplimiento de responsabilidades previstas ante una contingencia.







Organismos intervinientes La jornada también contó con la presencia de Bomberos de la Policía de San Juan, la Dirección de Protección Civil, personal de ART Asociart, representantes del INPRES y del Consejo Técnico de Profesionales de Higiene y Seguridad de San Juan. La participación de esos organismos y especialistas apuntó a sumar conocimientos e intercambiar experiencias en una estrategia común de prevención y preparación. La intervención externa permite, además, contrastar procedimientos y revisar criterios de actuación ante eventos que exigen respuestas coordinadas.

Capacitación previa La preparación para la jornada comenzó con un trabajo sostenido desde la Oficina de Higiene y Seguridad. Según el material difundido, se realizaron charlas informativas en distintas áreas administrativas y de seguridad, con pautas de actuación frente a sismos e incendios. También hubo reuniones de coordinación con jefaturas y divisiones para establecer las acciones correspondientes a cada sector.







El simulacro se inscribe en una línea de trabajo orientada a la capacitación permanente y al fortalecimiento de los protocolos de emergencia del Servicio Penitenciario Provincial. La práctica de estos procedimientos permite evaluar dificultades, ajustar circuitos internos y mejorar la comunicación entre los sectores que deben intervenir ante una emergencia. En este tipo de ejercicios, el dato relevante es la capacidad operativa que queda verificada para una respuesta real.