El Ministerio de Gobierno informó que el martes 20 y el miércoles 21 de octubre habrá tareas en la plataforma central. La atención al público seguirá en horario habitual, pero con afectación operativa.

El Ministerio de Gobierno informó que durante las jornadas del martes 20 y miércoles 21 de octubre se realizará una actualización técnica en la plataforma central del Registro Civil de la provincia. Según la comunicación oficial, la medida implicará modificaciones temporales en la operatividad de algunos trámites mientras se ejecutan las tareas informáticas.

Pese a esa intervención, las oficinas de toda la provincia mantendrán la atención al público en el horario habitual. El impacto anunciado por la cartera de Gobierno no alcanza al funcionamiento presencial, sino a la capa técnica que sostiene la gestión de servicios del organismo. La comunicación no precisó qué trámites específicos quedarán alcanzados por las restricciones temporales.

Objetivo de la actualización

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, la intervención planificada apunta a optimizar el rendimiento general de la plataforma e implementar de manera definitiva el módulo de notas marginales digitales. Ese desarrollo forma parte del proceso de digitalización integral de la repartición, según la información oficial difundida por la provincia.

Las notas marginales digitales son registros que se incorporan a los asientos del Registro Civil para dejar constancia de modificaciones posteriores sobre un acta o inscripción. La incorporación definitiva de ese módulo busca consolidar el esquema digital de gestión interna, aunque el comunicado no detalló plazos adicionales ni etapas posteriores de implementación.

Recomendación a los usuarios

La cartera provincial pidió a la población tomar los recaudos necesarios para planificar sus gestiones durante esas dos jornadas. También recordó que los servicios habituales se restablecerán con normalidad una vez finalizadas las tareas programadas. El seguimiento de la operatoria quedará concentrado en ese cronograma, que incluye la ventana de trabajo prevista para octubre.