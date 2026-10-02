La Corte de Justicia dispuso la suspensión desde las 14 en la Primera y Segunda Circunscripción Judicial. La medida rige por el alerta naranja emitido por el Gobierno de San Juan .

El Poder Judicial de San Juan suspendió todas sus actividades desde las 14 del viernes 2 de octubre de 2026, en toda la jornada vespertina, por el alerta por viento Zonda emitido por el Gobierno provincial.

La decisión alcanzó a todos los fueros de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, según informó la institución. La medida se adoptó a partir del Alerta Meteorológica Nº 49/26, que advierte la ocurrencia de viento Zonda con alerta naranja para la tarde y noche de ese día en todo el territorio provincial.

Decisión institucional La suspensión fue resuelta por la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia de San Juan. El comunicado oficial indicó que la medida tuvo como objetivo el resguardo de la integridad de la ciudadanía. No se informaron excepciones ni un esquema alternativo de funcionamiento para el turno tarde.

Alcance y antecedente inmediato La disposición comprendió la totalidad de las actividades judiciales previstas para la tarde del viernes 2 en ambas circunscripciones. En este tipo de situaciones, el criterio adoptado por el máximo tribunal provincial se vincula con las condiciones meteorológicas y con la necesidad de reducir la circulación y la exposición de personal y usuarios ante fenómenos de viento Zonda.

Próximos pasos La información oficial no detalló cambios adicionales para el resto de la jornada ni para el fin de semana. El dato a seguir es la evolución del alerta meteorológica y eventuales nuevas comunicaciones de la Corte de Justicia sobre la prestación del servicio judicial.