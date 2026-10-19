La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará limpieza y bacheo el 19 de octubre entre Sarmiento y Entre Ríos. Habrá cortes parciales de tránsito y tareas de reposicionamiento de tapas.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este lunes 19 de octubre continuará el Plan 50 Cuadras con trabajos de limpieza y bacheo sobre calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Sarmiento y Entre Ríos. Las intervenciones se realizarán con cortes parciales de tránsito, por lo que se recomendó circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.

La comunicación oficial indicó además que la información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas está disponible en la plataforma de cortes de calles, en la dirección cortesdecalles.sanjuan.gob.ar. Ese canal concentra los desvíos y restricciones asociados a las tareas en ejecución, un dato relevante para el tránsito vehicular en el centro capitalino.

Trabajos complementarios

Durante la jornada también se llevarán adelante tareas de reposicionamiento de tapas de bocas de registro (BR) y de tormenta. Las bocas de registro son accesos a redes subterráneas de servicios, mientras que las tapas de tormenta cubren desagües pluviales vinculados al escurrimiento del agua. Según el municipio, estas acciones forman parte del mantenimiento de la infraestructura urbana.

El Plan 50 Cuadras continúa así con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad. En este caso, el impacto principal se concentrará en una arteria de tránsito frecuente y en un tramo acotado, lo que permite programar desvíos parciales en lugar de un cierre total.

La medida quedará vigente durante la jornada de este lunes y la evolución de los trabajos dependerá del avance operativo en el sector intervenido. Para los usuarios de la vía pública, el dato central es que las restricciones estarán concentradas en calle Santa Fe entre Sarmiento y Entre Ríos.