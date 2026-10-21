Este miércoles se realizarán tareas de repavimentación y mantenimiento vial.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este miércoles 21 de octubre se llevarán a cabo trabajos de repavimentación, sobre calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Sarmiento y Entre Ríos.









Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas, se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.





Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.