Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este martes 20 de octubre se realizarán nuevas intervenciones en calle Santa Fe, en el marco del Plan 50 Cuadras.

Los trabajos de repavimentación se desarrollarán en el tramo comprendido entre Catamarca y Sarmiento. Además, se ejecutarán tareas de limpieza y bacheo sobre calle Santa Fe, entre Entre Ríos y Mendoza, con cortes parciales de tránsito.









Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar





Durante la misma jornada, también se llevarán adelante tareas de reposicionamiento de tapas de bocas de registro (BR) y de tormenta, como parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura urbana.