Este jueves 22 de octubre, la Municipalidad de San Juan realizará tareas de limpieza, bacheo y reposicionamiento de tapas entre Entre Ríos y General Acha. Las intervenciones tendrán cortes parciales de tránsito y recomiendan circular con precaución.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este jueves 22 de octubre se llevarán a cabo trabajos sobre calle Santa Fe, entre Entre Ríos y Mendoza con Tareas de Limpieza y Bacheo y entre Mendoza y Gral. Acha con Tareas de Limpieza y Bacheo





De manera complementaria, durante la jornada se ejecutarán Tareas de Reposicionamiento de Tapas (BR y Tormenta) en la zona de intervención.









Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas, se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.





Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.