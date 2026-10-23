La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa este viernes 23 de octubre, los trabajos se concentrarán en calle Santa Fe, con tareas de limpieza y bacheo en los tramos comprendidos entre General Acha y Tucumán, y entre Tucumán y avenida Rioja. Durante las intervenciones habrá cortes parciales de tránsito.
De manera complementaria, durante la jornada se ejecutarán Tareas de Reposicionamiento de Tapas (BR y Tormenta) en la zona de intervención.
Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.
La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas, se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.
Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.