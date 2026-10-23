Con 74.375 de los 87.500 metros cuadrados previstos ya completados, el Plan 50 Cuadras continúa avanzando en la recuperación de calles de la Ciudad.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa este viernes 23 de octubre, los trabajos se concentrarán en calle Santa Fe, con tareas de limpieza y bacheo en los tramos comprendidos entre General Acha y Tucumán, y entre Tucumán y avenida Rioja. Durante las intervenciones habrá cortes parciales de tránsito.





De manera complementaria, durante la jornada se ejecutarán Tareas de Reposicionamiento de Tapas (BR y Tormenta) en la zona de intervención.









Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas, se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.





Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.