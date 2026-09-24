Javier Ríos reclamó avances en la causa por la muerte de su hijo de 17 años. El testimonio de Uziel fue reprogramado para el lunes 28 de septiembre.

Uriel Ríos, de 17 años, murió tras ser atacado a puñaladas durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, cuando había ido con su hermano gemelo Uziel a una fiesta por el Día del Estudiante en una quinta del Médano de Oro. El caso derivó en un reclamo público de justicia por parte de su padre, Javier Ríos, quien habló con TELESOL DIARIO y sostuvo que la investigación debe avanzar sobre otras personas además de las ya mencionadas en el entorno del hecho.

El relato familiar











Ríos afirmó que la secuencia reconstruida por Uziel y por la madre de un amigo que fue a buscar a los jóvenes coincidió en lo sustancial. Según ese testimonio, cuando llegaron al lugar, los chicos ya estaban afuera; al intentar retirarse, una persona habría arrojado un ladrillo contra la camioneta y luego se habría producido una agresión desde ambos lados del vehículo. En ese contexto, los hermanos Ríos recibieron las heridas con arma blanca que terminaron en la muerte de Uriel.

El padre relató que, pese a tener el vehículo averiado, fueron a buscar a sus hijos y luego los trasladaron en ambulancia al Hospital. Señaló que en ese momento no sabía que Uriel estaba en estado grave y que recién después se separó a los hermanos para su atención. También indicó que Uziel sufrió un corte profundo en un brazo, mientras que su hermano presentó lesiones graves en el tórax, con pérdida de sangre y posterior fallecimiento.

El impacto en la familia

Javier Ríos dijo que la familia quedó “destruida” y expresó: “Nunca me imaginé sepultar un hijo”. También afirmó: “Tengo esperanza y confío en Dios de que se hará justicia”. En paralelo, contó que Uziel atraviesa la recuperación con un fuerte impacto emocional y que se siente culpable por no haber podido salvar a su hermano, aunque su padre le dijo que no tenía responsabilidad en el ataque.

El joven sobreviviente ya declaró sobre lo ocurrido y se espera que amplíe su versión en Cámara Gesell, el dispositivo judicial de entrevista especialmente utilizado para recibir testimonios en condiciones protegidas. La indagatoria, que estaba prevista para este jueves, fue reprogramada para el lunes 28 de septiembre. Ríos sostuvo además que hay más personas implicadas y mencionó al hermano mayor de uno de los señalados como posible autor del hecho, aunque esa afirmación forma parte de su planteo y no de una resolución judicial.