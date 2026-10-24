Aunque Brasil tuvo una fuerte demanda desde el inicio de la temporada de reservas, las consultas por el fenómeno climático comenzaron a modificar las preferencias de los viajeros. Chile fue uno de los destinos más afectados, mientras que crece el interés por el Caribe. En Argentina, Mar del Plata, Villa Gesell y Carlos Paz siguen entre los lugares más elegidos.

El fenómeno de El Niño comenzó a influir en las decisiones de los sanjuaninos a la hora de planificar sus vacaciones de verano. Si bien las reservas hacia algunos destinos ya estaban avanzadas antes de que el tema cobrara mayor protagonismo, el panorama climático empezó a generar nuevas consultas y a modificar el interés por determinados lugares.





Sergio Romero, de Puerto del Sol Turismo, explicó que las reservas comenzaron hace aproximadamente dos meses y que, en ese momento, la mayoría de los viajeros se inclinaba por Brasil, cuando todavía no se hablaba demasiado del fenómeno. Sin embargo, en las últimas semanas, el tema empezó a ganar relevancia entre quienes buscan definir dónde pasarán sus vacaciones.





Pese a esta situación, Brasil tuvo muy buena demanda entre los sanjuaninos, especialmente destinos como Salvador y Río de Janeiro, que se mantienen entre las principales opciones para disfrutar del verano.





En cambio, uno de los destinos que sí sintió con mayor fuerza el impacto del fenómeno climático fue Chile. Según indicó Romero, las reservas hacia el país vecino se vieron considerablemente afectadas, en un contexto en el que los viajeros comenzaron a prestar más atención a las condiciones climáticas previstas para la temporada.



Crece el interés por los destinos del Caribe





A medida que los sanjuaninos tomaron mayor conocimiento sobre el fenómeno de El Niño, también comenzaron a consultar por otras alternativas para sus vacaciones. En ese escenario, los destinos del Caribe despertaron un interés creciente entre quienes buscan opciones fuera de los recorridos tradicionales.





Romero señaló que las consultas por Punta Cana, Puerto Plata y Boca Chica aumentaron, lo que refleja la búsqueda de alternativas para organizar los viajes de verano.





Los destinos nacionales más elegidos





En cuanto al turismo dentro de Argentina, los sanjuaninos mantienen sus preferencias por algunos de los principales destinos de la temporada estival. Mar del Plata, Villa Gesell y Villa Carlos Paz figuran entre los lugares más elegidos para descansar durante las vacaciones.





De esta manera, el fenómeno de El Niño se suma a los factores que los viajeros tienen en cuenta al momento de planificar sus días de descanso. Mientras Brasil conserva una fuerte demanda, Chile registra un impacto en sus reservas y el Caribe gana terreno entre las consultas, las opciones nacionales continúan siendo una alternativa elegida por los sanjuaninos.



