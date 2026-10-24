El niño S.M., de 5 años, recibió el alta médica en el Hospital Garrahan y regresó a San Juan después de 44 días de internación por graves quemaduras sufridas en Pocito. El traslado se concretó en un vuelo sanitario hasta el Aeroclub de Pocito, donde fue recibido por su familia.

El accidente ocurrió el 9 de septiembre, cuando el carro panchero de sus padres cayó sobre él en su vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Primero fue asistido en el Hospital Rawson y luego derivado a la capital del país por la gravedad de las lesiones. La secuencia marcó el inicio de un tratamiento prolongado y de alta complejidad.

En el Hospital Garrahan, el niño recibió injertos de piel y otros procedimientos médicos especializados. Según el relato difundido por un familiar, el proceso incluyó cuidados intensivos y seguimiento permanente por el riesgo de complicaciones, en especial infecciosas. A fines de septiembre, había recibido el primer injerto y había dejado de necesitar asistencia respiratoria artificial, dos señales de mejoría en su evolución clínica.

Recuperación en curso Aunque ya volvió a la provincia, el niño deberá continuar con una nueva etapa de rehabilitación y controles médicos. El alta no cierra el proceso asistencial, sino que traslada la atención al seguimiento posterior, que será clave para consolidar la mejoría alcanzada tras la internación.

Antecedente y seguimiento El caso tuvo fuerte visibilidad en San Juan por la gravedad del accidente y por la duración de la internación. En las últimas horas, imágenes compartidas en redes sociales por un familiar mostraron la llegada del vuelo sanitario y la emoción de la madre junto al avión. Desde ahora, el foco estará puesto en la evolución del niño durante su recuperación en el ámbito familiar y médico local.