Juan Francisco Parra vive en Perth y comparte sus experiencias en TikTok. En uno de sus últimos videos mostró el inesperado encuentro con Paul, un hombre que trabajó en la mina Casposo y guarda un recuerdo especial de San Juan.

A miles de kilómetros de casa, San Juan se hizo presente de una forma inesperada. Juan Francisco Parra, un joven sanjuanino que reside en Perth, Australia, protagonizó una de esas casualidades que parecen difíciles de creer: se encontró con un hombre que vivió durante varios años en la provincia y trabajó en la actividad minera de Calingasta.

La historia quedó registrada en un video que el joven compartió en su cuenta de TikTok, donde suele publicar datos curiosos y mostrar distintas experiencias de su vida en el exterior. Esta vez, el protagonista fue Paul, un hombre que conoció durante su estadía y que tenía un vínculo inesperado con su tierra natal.

“Mi nombre es Paul, trabajé en Calingasta, en la mina Casposo. Trabajaba en el mantenimiento de molinos de roca”, contó el hombre en el video, en el que también aprovechó para enviar un saludo a los sanjuaninos.





Su relato despertó la curiosidad por una historia que conecta dos lugares separados por miles de kilómetros.

Más allá de lo laboral, Paul recordó con afecto el lugar que lo recibió durante varios años y quiso hacerles llegar un mensaje a sus habitantes.

El video se viralizó en las redes sociales y dejó una historia que refleja cómo los vínculos con el lugar de origen pueden reaparecer en los sitios más inesperados.

Porque, aunque Australia quede en la otra punta del mundo, hay encuentros que hacen sentir a San Juan mucho más cerca.