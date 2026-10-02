Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas, a través del programa MUNA, comienzan a realizar los diagnósticos en territorio para fortalecer las políticas públicas de protección de niñas, niños y adolescentes.

Luego de la firma del gobernador Marcelo Orrego y de cada uno de las autoridades municipales que integran el Consejo Metropolitano por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para llevar adelante el programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia); se puso en marcha el cronograma de acciones que propone esta iniciativa de UNICEF y que cuenta con el apoyo directo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.





El primer paso propuesto es la realización de diagnóstico en territorio sobre distintos aspectos que involucran a niños y adolescentes, como la deserción escolar, los consumos, las situaciones de violencia, entre otras problemáticas que luego permitirá planificar el plan de actuaciones a ejecutar para consolidar y fortalecer las políticas públicas de protección de niños, niñas y adolescentes. Se llevará adelante en Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas.





Este viernes 2 de octubre se realizó un acto de lanzamiento de estas acciones en la sede del municipio de la Capital de San Juan y a su vez, la intendente del municipio de Chimbas, Daniela Rodríguez, firmó el acta de adhesión al programa. En la oportunidad, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, destacó no sólo la “importancia de articular un trabajo común entre el Ejecutivo Provincial, cada uno de los municipios metropolitanos, sino también con entes como la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y UNICEF; especialmente si la mirada está puesta en la realidad de los niños y adolescentes”.





San Juan es una de las 12 provincias que se han unido al programa MUNA, del que participan más de 250 municipios.





Estuvieron presentes en el acto además del ministro Platero; las intendentas de Capital, Susana Laciar y de Chimbas, Daniela Rodríguez; en representación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Agostina Zini ; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Juan Sansó, además de funcionarios, concejales y otras autoridades de la intendencia de Capital y de Chimbas; el director de Coordinación Federal de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Daniel Molina y su equipo de trabajo y por UNICEF Argentina, Paola Llinás y Lucía Aragone, integrantes del equipo de MUNA.