El diputado nacional viaja a San Juan para un encuentro en el PJ. Sin embargo, en el camino se detuvo en un control policial y lo demoraron por problemas de papeles.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en un control policial ubicado en Justo Daract, San Luis, mientras se dirigía hacia San Juan. El procedimiento se produjo luego de que el sistema de identificación vehicular detectara que la Honda CR-V en la que circulaba tenía un pedido de secuestro vinculado a una causa judicial.

Según la información difundida por la Policía de San Luis, el vehículo fue identificado a partir de una alerta del Anillo Digital Federal. Tras realizar las verificaciones correspondientes, los efectivos dispusieron el secuestro de la camioneta y realizaron las actuaciones ante la Justicia.

El legislador viajaba hacia San Juan, donde tiene prevista para este jueves una agenda de actividades junto a dirigentes y referentes del peronismo provincial. Entre ellas se encuentra un conversatorio previsto para las 18 en la sede del Partido Justicialista.

El pedido sobre la camioneta

La camioneta involucrada es una Honda CR-V que figura en un oficio judicial relacionado con la causa Hotesur. De acuerdo con la documentación citada en los reportes sobre el procedimiento, el pedido de secuestro había sido emitido en febrero de 2019.

La orden judicial contemplaba distintos vehículos vinculados al expediente y a personas y empresas alcanzadas por las medidas dispuestas en aquel momento.

El procedimiento realizado este miércoles en Justo Daract se conoció un día después de otro operativo en San Luis, en el que fue secuestrada una camioneta RAM 2500 que también figuraba en el mismo requerimiento judicial.

Qué pasó durante el control

El episodio se produjo durante un control en el puesto limítrofe de Justo Daract. De acuerdo con la información oficial difundida sobre el operativo, la alerta surgió a través del sistema de lectura de patentes que integra el Anillo Digital Federal.

La Policía verificó los datos del vehículo y constató que estaba incluido en el pedido judicial. A partir de allí, la camioneta quedó a disposición de la autoridad correspondiente mientras se completaban las actuaciones.

La situación no implica, por sí misma, una nueva imputación contra el diputado: el procedimiento estuvo relacionado con el vehículo y con la orden judicial vigente sobre ese rodado.

El contexto de la causa Hotesur

El pedido de secuestro está relacionado con la causa Hotesur, un expediente judicial que investiga operaciones vinculadas con sociedades y emprendimientos hoteleros de la familia Kirchner y empresarios relacionados.

En ese expediente se encuentran involucrados, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez. El caso se encuentra dentro de un proceso judicial de larga data y las distintas situaciones procesales de las personas involucradas son materia de las actuaciones de la Justicia Federal.

Por el momento, el procedimiento realizado en San Luis quedó circunscripto al secuestro del vehículo que conducía Máximo Kirchner, mientras las autoridades judiciales deberán determinar los pasos posteriores respecto del rodado.

El diputado, en tanto, tenía previsto continuar con su agenda en San Juan durante este jueves.

