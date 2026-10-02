La coordinadora del Instituto Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Juan (IPUS), Gisela Suligoy, confirmó que los exámenes de ingreso a los colegios preuniversitarios se tomarán el 30 de noviembre y que Lengua y Matemática se rendirán el mismo día. La modificación alcanza a los aspirantes que buscan una vacante en las instituciones dependientes de la UNSJ y altera la modalidad habitual de evaluación. Según la funcionaria, la decisión apunta a ordenar el proceso de admisión y a reducir la carga logística para las familias.

Organización del ingreso

La unificación de las pruebas en una sola jornada busca facilitar traslados, tiempos de espera y acompañamiento de los estudiantes durante la instancia de evaluación. Suligoy explicó que la medida se adoptó por razones de organización y logística, sin que se informaran cambios en los contenidos a evaluar. Para los aspirantes, la fecha concentra en un solo día dos materias centrales del proceso de ingreso. Esa definición obliga a reorganizar la preparación académica y la planificación familiar en torno a una única convocatoria.

Antecedente en pandemia

La coordinadora recordó que una modalidad similar ya había sido aplicada durante la pandemia, cuando las condiciones sanitarias obligaron a reordenar el esquema tradicional. En esa oportunidad, indicó, la experiencia tuvo “buenos resultados”. La referencia funciona como antecedente institucional para una medida que ahora vuelve a implementarse fuera de un contexto de emergencia sanitaria. El dato relevante es que la UNSJ retoma un formato ya probado por el IPUS para concentrar las evaluaciones en una misma fecha.

Impacto para los aspirantes

La instancia de ingreso es un paso determinante para quienes pretenden acceder a los colegios preuniversitarios de la universidad. La concentración de Lengua y Matemática en una sola jornada exige una preparación simultánea en ambas áreas, sin desdoblamiento de fechas. Desde el IPUS remarcaron la importancia de que los aspirantes lleguen con la preparación necesaria para las dos pruebas. La confirmación de la fecha permite a las familias y a los estudiantes organizar con anticipación los tiempos de estudio y traslado.

Próxima referencia

Con la fecha ya establecida, el punto a seguir es la organización operativa de la jornada del 30 de noviembre y la preparación de los aspirantes para las dos evaluaciones. La modificación regirá para este ciclo de ingreso y quedará como antecedente para la planificación institucional del IPUS y de las familias involucradas.