El infectólogo Pablo Gómez explicó cómo funciona el consultorio de inclusión del hospital, que realizó 1.700 pruebas de VIH y 2.200 de sífilis sin necesidad de orden médica.

El Hospital Rawson detectó 23 casos positivos de VIH entre enero y agosto de este año, sobre 1.700 pruebas realizadas. Así lo informó el infectólogo Pablo Gómez, que atiende en el consultorio de inclusión y diversidad del hospital sanjuanino. El médico repasó cómo funciona el servicio y qué pasa cuando un resultado da positivo.

Según Gómez, la sífilis es la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente en el consultorio: se hicieron 2.200 análisis en el mismo período. El especialista contó que la mayoría de los casos activos corresponde a personas de entre 25 y 40 años. También notó una presencia importante de pacientes de 50, 55 y hasta 60 años.

"Para el testeo vienen directamente sin orden médica, es absolutamente confidencial, sin turno previo", explicó Gómez. La persona solo debe firmar un consentimiento informado y esperar el resultado. Si el diagnóstico da positivo o necesita confirmación, el paciente es citado de inmediato en el área de infectología, según tenga o no obra social.

El consultorio entrega de forma gratuita preservativos, la profilaxis preexposición (PrEP, una medicación que previene el VIH) y Doxipep, un tratamiento para prevenir la sífilis. La indicación depende de la evaluación médica de cada caso. El servicio también ofrece atención con psicología, trabajo social, nutrición, enfermería y hormonización para personas trans a cargo de una endocrinóloga.

Gómez advirtió que el tema sigue siendo tabú en la provincia y que eso retrasa los diagnósticos. "Parte de los diagnósticos tardíos que vemos en VIH, que es cuando un paciente viene con enfermedad avanzada, tiene que ver con estos prejuicios de tener miedo de venir a hacerse un test, de que lo juzguen", dijo el infectólogo.

El consultorio del Hospital Rawson atiende de lunes a viernes desde las 7:30. Los testeos rápidos y confidenciales de VIH, sífilis y hepatitis virales se hacen en dos turnos: de 8:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:30.

El Ministerio de Salud de San Juan recordó que el test de VIH es gratuito, voluntario, confidencial y no requiere orden médica. El consultorio del Rawson forma parte de la red provincial de centros de diagnóstico, que funciona todo el año en las cinco zonas sanitarias de la provincia, con el mismo horario de atención.



