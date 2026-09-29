La institución completó con éxito el proceso de “Autoevaluación en buenas prácticas para la mejora de la calidad en servicios de salud”, una herramienta nacional que promueve la mejora continua en los servicios sanitarios públicos.

El Hospital Marcial Quiroga alcanzó un nuevo hito en su compromiso con la mejora continua de la atención en salud tras finalizar satisfactoriamente el proceso de “Autoevaluación en buenas prácticas para la mejora de la calidad en servicios de salud”, impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación. El anuncio oficial se realizó durante las resientes III Jornada de Calidad que organizó el nosocomio por intermedio de su Comité de Gestión de Calidad, y fue anunciado por la Lic. Marcela Rodriguez, directora de Información para la Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud.

Este logro representa un paso fundamental hacia la recategorización del hospital que alcanzó el nivel “avanzado”, el más alto, consolidando el camino iniciado en 2023, cuando obtuvo la categoría de nivel inicial en esta misma evaluación. El objetivo principal es asegurar que cada paciente reciba una atención basada en los principios de seguridad, calidad y equidad, fortaleciendo una cultura institucional de mejora continua en todos los niveles del sistema sanitario.

La presentación de todos los requisitos exigidos fue posible gracias al trabajo articulado del Comité de Gestión de Calidad del Hospital Marcial Quiroga, con el apoyo y la participación activa de los referentes de distintas áreas y servicios del establecimiento, y el firme respaldo del directorio de la institución. Esta labor conjunta permitió recolectar, organizar y sistematizar la información necesaria para cumplir con los estándares nacionales establecidos en la herramienta de autoevaluación.

Este instrumento, desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación, permite a los establecimientos sanitarios identificar fortalezas y debilidades mediante la aplicación de normas y estándares de calidad. El proceso de evaluación abarca aspectos fundamentales como la estructura del establecimiento (incluyendo recursos humanos, tecnológicos, materiales y económicos), los procesos de atención y los resultados sanitarios obtenidos, como la satisfacción del paciente, las tasas de morbilidad y mortalidad, y el impacto en la calidad de vida de los usuarios.

Durante la autoevaluación, se aplican estándares de calidad en los distintos servicios del hospital, se evalúan recursos y procesos de forma integrada, se generan planes de mejora específicos y medibles, y se realiza un seguimiento continuo para garantizar su efectiva implementación. Este enfoque promueve un ciclo permanente de revisión y perfeccionamiento de la atención.

Entre los beneficios de este proceso se destacan el fortalecimiento del compromiso del personal de salud, la alineación institucional con las políticas y estándares nacionales de calidad, y, sobre todo, la promoción de una atención centrada en el paciente, en la que prime la seguridad, la equidad y la humanización del cuidado.

El Hospital Marcial Quiroga reafirma así su compromiso con una atención sanitaria de excelencia, reconociendo que la calidad no es un destino, sino un camino sostenido de mejora en beneficio de las familias sanjuaninas.