Xcity promociona una "ciudad" en San Juan y en otras regiones del país, en el marco de un megaproyecto tecnológico, energético y urbano. Pero desde el Gobierno refutaron y aseguran que "carece de elementos fácticos y jurídicos que permitan su viabilidad o concreción".

Luego de un curioso anuncio sobre una megainversión en una ciudad inteligente, dentro de San Juan, desde el Gobierno debieron salir a dar aclaraciones. Se trata del proyecto Xcity.me, que se publicó en medios extranjeros y que tiene a nuestra provincia en el medio.





Anunciaron un supuesto desarrollo tecnológico, energético y urbano, que contempla la adquisición de unas 400.000 hectáreas. Allí, de acuerdo a lo que decían, incluían un centro de datos, ciudadanía por inversión y hasta gobernanza mediante algoritmos.





La división era de 240.000 hectáreas destinadas a la generación de energía solar y centros de datos, 120.000 a producción agrícola, 20.000 a viviendas, 12.000 a industrias y 8.000 a una zona franca.





Pero con este panorama, el Gobierno de la Provincia de San Juan emitió un comunicado y aseguró que "no existe oficialmente en la actualidad proyecto alguno que contemple semejante envergadura".





Además, negaron que existan empresas que sean propietarias de la extensión de terreno provincial supuestamente comprometido en el desarrollo, como así tampoco que se hayan recepcionado por ante el Poder Ejecutivo Provincial solicitudes de habilitación, declaración de impacto ambiental, proyecto ejecutivo, etc.



