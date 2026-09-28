Los haberes correspondientes a septiembre de 2026 estarán disponibles para los empleados de la Administración Pública Provincial desde este miércoles 30.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informó que este miércoles 30 de septiembre quedarán acreditados los haberes correspondientes al mes de septiembre para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno provincial, los empleados podrán disponer de sus salarios a través de los cajeros automáticos a partir de esa fecha.

Desde el Ministerio recordaron que los cajeros funcionan durante las 24 horas, por lo que las extracciones podrán realizarse en cualquier momento una vez acreditados los fondos.

Además, continúa vigente la posibilidad de retirar efectivo utilizando tarjetas de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios de la provincia que cuentan con el servicio Visa Extra Cash.

De esta manera, los trabajadores estatales tendrán distintas alternativas para acceder al dinero correspondiente a los haberes de septiembre.