La cuarta edición se hará del 23 al 25 de octubre de 2026 con milongas, clases y música en vivo. La organización está a cargo de ACAE y Proyecto Tango San Juan, con patrocinio bancario.

La cuarta edición del Festival de Tango San Juan se realizará los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026 en distintos espacios culturales de la provincia. La propuesta reunirá formación, espectáculos y participación del público en torno al tango y sus distintas expresiones.

La organización está a cargo de la Asociación Civil de Artes Escénicas (ACAE) y Proyecto Tango San Juan, con patrocinio del Banco San Juan y la Fundación Banco San Juan, en el marco del Régimen de Mecenazgo Cultural de la provincia. Ese esquema de financiamiento habilita el acompañamiento privado a iniciativas culturales con encuadre provincial. En este caso, la programación concentrará actividades para artistas, milongueros, estudiantes y público general.

Primera jornada El viernes 23, desde las 21:30, la apertura será con una milonga de bienvenida en Café Luba, en España 186 sur. La musicalización estará a cargo del TDJ Fabricio Rosales, de Mendoza. La sigla TDJ refiere a tango disc jockey, es decir, la persona responsable de seleccionar y pasar la música en una milonga.

Actividades centrales El sábado 24, la agenda se trasladará al Centro Cultural Conte Grand. A las 16:30 habrá clase de Pisada y Cadencia y a las 18 otra de Giros y Boleos. Desde las 21 se desarrollará la Milonga de Gala, con la presentación en vivo de la Orquesta Tanguarro y la voz de Marcelo Costa. La musicalización quedará a cargo del TDJ Adrián Romero.

Cierre y reservas El domingo 25 se prevén nuevas instancias de formación: Ritmo, a las 16, y Del tango al escenario, a las 17:30. Desde las 19 se realizará el Gran Festejo Milonguero, con agrupaciones, compañías, bailarines y músicos. La jornada terminará a las 20:30 con la Milonga de Cierre, una exhibición de Mónica Matera y Diego Gauna y la actuación de la orquesta Malos Gatos. La musicalización estará a cargo del TDJ sanjuanino Jorge Arce.

La organización indicó que las entradas y reservas pueden consultarse en Instagram, en @festivaldetangosj, y a través del contacto de Rafael Lloret, al +54 264 517-8800. Con esa información, la agenda queda abierta para quienes necesiten confirmar asistencia con antelación y seguir la programación completa de las tres jornadas.