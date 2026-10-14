La Municipalidad de Jáchal acompañó el aniversario del Escuadrón 25 de Gendarmería Nacional. Aristóbulo Tejada representó al Ejecutivo en el acto oficial.

La Municipalidad de Jáchal acompañó la conmemoración del 70° aniversario del Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional Argentina, una unidad con presencia en el norte sanjuanino desde 1956.

La ceremonia reunió a autoridades y efectivos de la fuerza. En representación del Ejecutivo municipal participó el coordinador de Gabinete, Aristóbulo Tejada, quien asistió al acto oficial y transmitió el reconocimiento institucional a la trayectoria de la dependencia.

Según el Municipio, el Escuadrón 25 tuvo un papel central en la vigilancia de fronteras, la seguridad y la protección de la comunidad. Esa función sostuvo un vínculo operativo con los habitantes del departamento a lo largo de siete décadas.

En el homenaje también se destacó la vocación de servicio de sus integrantes y se expresó reconocimiento a quienes integraron la institución durante estos 70 años. La referencia municipal ubicó a la fuerza como una presencia estable en el esquema de seguridad del norte provincial.

El aniversario dejó como dato central la continuidad de una dependencia creada en 1956, con un rol vinculado a control territorial y resguardo comunitario. La actividad oficial no informó anuncios adicionales ni cambios en su funcionamiento.