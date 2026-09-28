En el E.P.R.E. se desarrolló una reunión prevista en el marco del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y en la Resolución EPRE Nº 988/26, para coordinar la adopción por las Distribuidoras Eléctricas Provinciales de las medidas de prevención, mitigación y respuesta ante contingencias que pudieran afectar el servicio eléctrico durante el período estival 2026/2027.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La coordinación operativa responde a los escenarios previstos ante el fenómeno “El Niño”, que incrementa la probabilidad de caudales extraordinarios por deshielo, y tormentas severas en el territorio provincial, para mejorar los canales de coordinación entre organismos del Estado Provincial y Naturgy San Juan S.A., ante posibles contingencias que pudieran afectar la prestación del servicio.

De la mesa de trabajo operativo participaron representantes del Departamento de Hidráulica, la Dirección Provincial de Protección Civil, la Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan S.A. y el E.P.R.E.

En cumplimiento de lo dispuesto por el E.P.R.E., las Distribuidoras deben acreditar la adopción de las acciones necesarias para mejorar los mecanismos de comunicación entre los organismos, con enlaces operativos de disponibilidad permanente (24/7) , la

disponibilidad operativa inmediata de equipamiento crítico (hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos, grupos electrógenos de respaldo, etc.), y los esquemas de restablecimiento para centros de salud, infraestructura de bombeo de agua potable y personas electrodependientes por cuestiones de salud.