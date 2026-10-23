La unidad celebró su aniversario en la Plaza de Armas de Marquesado, en San Juan. El coronel Molina dijo que está preparada ante eventuales contingencias por El Niño.

El Ejército Argentino conmemoró este viernes el 86° aniversario de la creación del Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Teniente Coronel Juan Manuel Cabot”, con una ceremonia oficial en la Plaza de Armas de la unidad, en Marquesado, San Juan. La actividad recordó la trayectoria de una formación vinculada a la preparación de efectivos para operaciones en terrenos de montaña. El acto se inscribió en el calendario institucional de la fuerza y tuvo como eje la referencia histórica de la unidad.

Preparación operativa Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere complicaciones climáticas en San Juan, el coronel Molina señaló que el Ejército se encuentra preparado para intervenir frente a eventuales contingencias. Según expresó, la unidad cuenta con la disposición necesaria para actuar ante situaciones adversas que puedan surgir en la provincia. La mención se dio en un contexto de seguimiento de las condiciones meteorológicas previstas.

La referencia a una eventual respuesta militar cobra relevancia por el tipo de tareas que desarrolla este regimiento, especializado en montaña. En ese marco, la capacidad de despliegue ante emergencias climáticas forma parte de sus funciones operativas. La ceremonia, además, funcionó como instancia de reafirmación institucional de esa misión específica. No se informaron en el material otros anuncios, plazos ni medidas adicionales.

Contexto provincial En San Juan, la eventual incidencia de El Niño obliga a seguir el comportamiento del clima y la disponibilidad de recursos para respuesta ante contingencias. La declaración del coronel Molina ubicó al regimiento dentro de ese esquema de preparación. La actividad en Marquesado dejó planteada, como variable a monitorear, la evolución meteorológica y la capacidad de reacción de la fuerza en caso de que se presenten episodios adversos.