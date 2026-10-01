El destacamento de Bomberos Voluntarios de Astica fue rebautizado en memoria de Carlos Heredia. La ceremonia se realizó a dos meses de su muerte en el accidente del helicóptero Bell.

El Destacamento N°1 de Bomberos Voluntarios de Astica, en Valle Fértil, pasó a llamarse Carlos Heredia en un acto realizado a dos meses de la muerte del exdirector de Protección Civil de San Juan. La decisión formalizó un homenaje institucional a quien había participado en la puesta en marcha de ese mismo destacamento en 2024. La ceremonia reunió a familiares, autoridades departamentales y representantes de la red de bomberos voluntarios del departamento.

Heredia murió el 29 de julio en el accidente del helicóptero Bell en el que viajaba junto con otros tres funcionarios de la Policía de San Juan. La aeronave se dirigía a Ischigualasto, donde el exfuncionario iba a brindar una capacitación sobre combate de incendios forestales. El hecho ocurrió en el marco de una actividad vinculada con la prevención y respuesta ante emergencias en una zona de alta exposición ambiental.

El homenaje se apoyó en una trayectoria de más de 30 años en la Policía de San Juan. Heredia ingresó al Cuerpo de Bomberos en 1993 y llegó a ser el primer Comisario General de Bomberos en la historia provincial, según el repaso biográfico difundido en la ceremonia. Se retiró como Jefe de Bomberos el 30 de diciembre de 2022.

Trayectoria y función pública

Además de su carrera en seguridad, Heredia era Licenciado en Higiene y Seguridad y ejercía la docencia en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El 1 de febrero de 2023 asumió como director de Protección Civil de la provincia, desde donde coordinó operativos ante temporales e incendios en distintos puntos de San Juan. Esa función lo vinculó de manera directa con la respuesta estatal frente a emergencias y con la articulación entre áreas provinciales y fuerzas de seguridad.

Acto y referencias políticas

Del acto participaron el intendente Mario Riveros, el presidente del Concejo Deliberante Jorge Castro, las concejales Carina Calivar y Mónica Riveros, y la presidenta de Bomberos Voluntarios de Valle Fértil, Violeta Mónica Carrizo. Riveros sostuvo durante la ceremonia: “Carlos Heredia merece ser recordado por lo que siempre fue: una persona de bien, un vecino ejemplar y un profesional brillante que jamás dejó de pensar en el bienestar de los demás”. También afirmó: “Cada sirena que suene desde las puertas del destacamento de Astica llevará grabado el nombre, el valor y la memoria de Carlos Heredia”.

La denominación del cuartel deja asentado un vínculo entre la trayectoria de Heredia y la infraestructura de respuesta local en Valle Fértil. En términos institucionales, el gesto también preserva la referencia a uno de los impulsores del destacamento inaugurado en 2024. Desde ahora, el nombre de Carlos Heredia quedará asociado al funcionamiento del puesto de bomberos de Astica y a la agenda de prevención de incendios en la zona.