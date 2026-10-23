El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Jáchal puso en marcha medidas preventivas en la zona de la Costanera tras una recorrida encabezada por el intendente Matías Espejo, en un contexto de pronósticos climáticos para los próximos meses. La intervención se vinculó con inquietudes vecinales por el fenómeno meteorológico El Niño y por el aumento de caudales asociado al deshielo y a la acumulación nívea en la cordillera. La preocupación central fue el riesgo de anegamientos e inundaciones en un sector donde residen alrededor de 40 familias.

Pedido vecinal y diagnóstico La reunión se realizó a pedido de los propios vecinos, que solicitaron la presencia de las autoridades para exponer sus reparos sobre las lluvias y el comportamiento del río Jáchal durante la próxima temporada. Según lo informado, el encuentro fue liderado por Espejo y contó con funcionarios y equipos técnicos de los distintos clústeres del COEM. Allí se relevaron las necesidades más urgentes del sector y se escucharon planteos sobre la falta de escurrimiento del agua en determinados puntos de la Costanera cuando se registran precipitaciones importantes.

Medidas en marcha A partir de ese diagnóstico, el COEM dispuso la apertura de un nuevo drenaje para facilitar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir la acumulación en zonas críticas. En paralelo, se trabaja en el engrasillado de calles para mejorar la transitabilidad y el acceso de los vecinos en períodos de lluvia. Además, ante pedidos puntuales de familias del lugar, se avanzó en la provisión de grancilla para fondos y cocheras, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y circulación en las viviendas afectadas.

Revisión hidráulica De manera complementaria, autoridades de Hidráulica que integran el COEM recorrieron junto a funcionarios municipales el sector posterior de la Costanera, lindante con el río Jáchal. En esa inspección evaluaron el estado de las defensas existentes y analizaron eventuales intervenciones preventivas. La revisión apunta a determinar si la infraestructura actual resulta suficiente frente a escenarios de mayor caudal vinculados al deshielo y a las lluvias previstas para los próximos meses.

Recorrido territorial La visita se inscribe en el recorrido territorial que el COEM viene desarrollando en distintos puntos del departamento para mantener contacto directo con las comunidades. Según el municipio, ese esquema busca escuchar necesidades, informar sobre tareas ejecutadas y proyectadas, y fortalecer las medidas preventivas ante posibles eventos climáticos extraordinarios. El seguimiento de la situación en la Costanera quedará atado a la evolución de las precipitaciones y al comportamiento del río en la próxima temporada.