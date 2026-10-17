El operativo incluyó visitas domiciliarias, entrevistas, evaluación de condiciones sanitarias y habitacionales, identificación de riesgos y coordinación con las áreas competentes para abordar necesidades que exceden la respuesta inmediata.

Ante las precipitaciones registradas el jueves 15 de octubre, el Comité de Emergencia Municipal (COEM) activó su protocolo de intervención y coordinó junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social un operativo socio-territorial destinado a asistir a las familias afectadas en distintos sectores del departamento.





Los equipos territoriales realizaron relevamientos domiciliarios, evaluaciones sociofamiliares y acciones de contención inmediata, con el objetivo de identificar situaciones de vulnerabilidad, determinar necesidades prioritarias y brindar respuestas oportunas frente al fenómeno climático.





Bajo un trabajo articulado del COEM, se permitió relevar 20 familias damnificadas, que comprenden 84 personas, con mayor concentración de casos en las localidades de La Frontera y Villa Mercedes, además de intervenciones en Huerta de Huachi, Tamberías, y Tres Esquinas. Entre las principales situaciones detectadas se registraron filtraciones de agua en techos y afectaciones habitacionales que requirieron protección provisoria, demandas de materiales para acondicionamiento y la presencia de hogares con niños, personas mayores y personas con condiciones de salud que requieren especial atención.

Como parte de la respuesta inmediata coordinada por el COEM, se dispuso la provisión de elementos de resguardo habitacional, destinados a mitigar el ingreso de agua y proteger espacios de uso cotidiano; la entrega de asistencia alimentaria prioritaria para acompañar a los hogares con mayores dificultades; y la dotación de insumos de descanso esenciales para atender situaciones específicas detectadas durante el relevamiento.





Las acciones se desarrollaron de manera focalizada y conforme a las necesidades registradas en cada vivienda, garantizando un acompañamiento respetuoso y adecuado a cada grupo familiar.





El operativo incluyó visitas domiciliarias, entrevistas, evaluación de condiciones sanitarias y habitacionales, identificación de riesgos y coordinación con las áreas competentes para abordar necesidades que exceden la respuesta inmediata. El trabajo territorial permitió establecer contacto directo con las familias, conocer sus situaciones y generar respuestas rápidas y coordinadas ante la emergencia.





El COEM destaca la importancia de fortalecer las estrategias preventivas y los mecanismos de coordinación institucional para anticipar situaciones de riesgo y reducir las condiciones de vulnerabilidad frente a futuros eventos climáticos.