La función será el 29 de septiembre a las 20, con entrada libre y gratuita. El ciclo "Cine de Barrio" exhibirá el clásico dirigido por Sidney Lumet.

El Cine Teatro Municipal será sede este lunes 29 de septiembre de una nueva función del ciclo “Cine de Barrio”, con entrada libre y gratuita. La proyección comenzará a las 20 y forma parte de la agenda cultural de la Ciudad de San Juan.

En esta ocasión se exhibirá “Tarde de perros” (1975), dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Al Pacino, John Cazale, Charles Durning y Chris Sarandon. La película tiene una duración de 125 minutos y está recomendada para mayores de 16 años.

La actividad cuenta con la coordinación de Carlos Cerimedo. Según la información difundida, el ciclo busca acercar distintas obras cinematográficas al público mediante funciones gratuitas en pantalla grande. En este caso, la propuesta se apoya en un título de fuerte reconocimiento dentro del cine policial estadounidense.

Argumento y contexto

La película relata la historia de dos delincuentes novatos que, durante un día de verano, intentan asaltar una sucursal bancaria en Brooklyn. El plan se complica desde el inicio y la intervención policial convierte el robo frustrado en una toma de rehenes. La situación, además, adquiere difusión televisiva en vivo, lo que transforma el caso en un episodio de alta exposición pública.

Con el correr de las horas, la presión sobre los protagonistas aumenta y el líder del asalto gana popularidad entre quienes se concentran en las inmediaciones del banco. La trama combina suspenso y drama, y plantea una mirada crítica sobre el tratamiento mediático de hechos policiales. La función de este 29 de septiembre se inscribe en esa línea de programación cultural y queda sujeta al horario anunciado por la organización.