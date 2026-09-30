La obra en el Lote Hogar 19 sumó 30 metros cuadrados para baños y recuperó sectores para la unión vecinal. El espacio quedó con 110 metros cuadrados cubiertos.

En el Lote Hogar 19, del barrio Frondizi, en Rivadavia, finalizaron los trabajos de remodelación de un espacio solicitado por los vecinos y la unión vecinal. La intervención amplió y mejoró las instalaciones que utiliza la comunidad para sus actividades cotidianas.

Según los datos informados, el salón quedó con 110 metros cuadrados cubiertos, a los que se agregaron otros 30 metros cuadrados destinados a sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. La ampliación responde a una necesidad planteada por los propios vecinos y modifica la capacidad de uso del inmueble.

También fueron remodelados los antiguos baños, que se encontraban en condiciones deficientes. Ese sector pasará a funcionar como cantina y depósito para las actividades de la unión vecinal, lo que permite recuperar superficie útil dentro del mismo edificio.

Uso comunitario

Desde el municipio señalaron que estos espacios operan como puntos de encuentro para vecinos de distintas edades. En ese marco, se indicó que allí participan niños, jóvenes y adultos mayores en diferentes actividades comunitarias.

La obra quedó vinculada a un pedido concreto del barrio y apunta a mejorar las condiciones de un lugar que es utilizado de manera cotidiana por la comunidad. Con la remodelación concluida, el dato a seguir es el destino operativo de los nuevos ambientes dentro de la agenda de la unión vecinal.