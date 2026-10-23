Hubo una muestra de trabajos y números artísticos en el cierre realizado en el Complejo La Superiora. Participaron 15 escuelas albergue y un albergue provincial.

El Ministerio de Educación cerró la Semana de las Escuelas Albergue en el Complejo La Superiora, en Rawson, con una exposición de trabajos escolares y presentaciones artísticas. La actividad reunió a alumnos, docentes y familias de esas instituciones bajo el lema “Escuelas albergues: espacios que cuidan, sostienen y acompañan”.

La muestra permitió exhibir proyectos elaborados por estudiantes de las 15 escuelas albergue y del albergue provincial. Entre los trabajos expuestos hubo carpintería, manualidades, elaboración de conservas y producciones artísticas. El cierre también incluyó música y expresiones culturales, con números protagonizados por los alumnos y la participación de un payador.

“Las escuelas albergue son mucho más que espacios de aprendizaje. Representan un lugar donde nuestros estudiantes crecen, comparten la vida cotidiana, construyen amistades y encuentran acompañamiento para continuar estudiando. Detrás de cada proyecto que hoy vemos hay aprendizajes, esfuerzo y una comunidad educativa que está presente todos los días”, expresó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La semana se desarrolló con propuestas educativas, recreativas, culturales y de encuentro con las familias. Entre las actividades hubo trabajos en huertas escolares, karaoke, lecturas de textos producidos por los alumnos y espacios de difusión radial a cargo de estudiantes y celadores. También se organizaron talleres de convivencia, picnics y bailes de disfraces, en una agenda que combinó producción, integración y participación comunitaria.

Agenda ampliada La programación incluyó además talleres productivos de trabajos en cuero, reciclado y elaboración de souvenirs con pepas de quebracho, junto con funciones de cine, noches de talentos, excursiones educativas y recreativas y concursos de dibujo. La Escuela Albergue Casa del Niño organizó una Feria del Libro con la participación de otras escuelas albergue del departamento e instituciones invitadas. También hubo actividades deportivas, partidos de fútbol entre estudiantes y docentes, tardes literarias, collages sobre las experiencias compartidas en el albergue, visitas a instituciones y encuentros con las familias.

Según los datos difundidos por la cartera educativa, en San Juan funcionan 15 escuelas albergue y un albergue provincial, distribuidos en siete departamentos, con una matrícula total de 1.100 estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Estas instituciones cumplen un rol central para sostener la continuidad educativa de niños y adolescentes que viven en zonas rurales y alejadas. Participaron de la Semana las escuelas José Manuel Estrada, de Rawson; Josefa Ramírez de García y Domingo French, de Sarmiento; Dr. Juan Carlos Navarro y Provincia de San Luis, de 25 de Mayo; Álvarez Condarco, de Calingasta; Paso de los Andes y Miguel Cané, de Iglesia; y el Albergue Rodeo, también de Iglesia.

La nómina se completó con las escuelas Joaquín V. González y Dr. Federico Cantoni, de Jáchal; y Casa del Niño, Marcos J. Gómez Narváez, Buenaventura Collado, Hernando de Magallanes y Reconquista de Buenos Aires, del departamento Valle Fértil. El Albergue Rodeo es el único de su tipo en la provincia: allí se alojan niños que asisten a distintas escuelas.