Belén Ariza y Tomás Roldán, dos estudiantes universitarios de San Juan, presentaron en el programa radial Al Palo el emprendimiento gastronómico que ambos desarrollan bajo el nombre Pizzas Beltoms. Según relataron los propios jóvenes, el proyecto surgió de la necesidad de generar ingresos propios mientras cursan sus carreras: Ariza estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales por la tarde y Roldán cursa Ingeniería Industrial por la mañana. Esa superposición de horarios académicos, explicaron, les dificultaba acceder a empleos con jornada comercial tradicional.

Origen del proyecto

La producción se instaló en la vivienda de Ariza, ubicada en el departamento de Pocito. La disponibilidad de gas natural, una heladera exhibidora comercial y un horno pizzero en desuso en esa casa fue lo que orientó la iniciativa hacia la elaboración de productos panificados. Con el asesoramiento inicial del hermano de Ariza, con experiencia previa en gastronomía, la pareja comenzó a probar recetas y a ofrecer el producto en locales antes de encarar la primera producción a mayor escala.

Proceso de elaboración

La técnica que perfeccionaron con el tiempo consiste en una media masa de fermentación prolongada. "Nosotros lo que hacemos es dejarla entre 12 a 24 horas de fermentación en frío", explicó Ariza sobre el proceso. Roldán, por su parte, detalló que a la masa le realizan pliegues cada media hora para que se oxigene y gane estructura antes de dividirla: "Hacemos eso aproximadamente tres veces y ahí recién separamos los bollos de 400 gramos cada uno". El producto final se hornea en moldes de entre 35 y 36 centímetros, a lo que se suma una línea de pizzetas.

Dificultades y aprendizaje

El crecimiento de la producción obligó a los estudiantes a resolver problemas de logística, provisión de insumos y convivencia familiar, dado que la elaboración se realiza en un domicilio particular. Para no ocupar los espacios comunes de la vivienda, debieron fijar rutinas de trabajo nocturnas luego de cursar en la facultad. "Muchas veces a prueba y error pudimos llegar ahora a tener buen producto y tener la mínima pérdida", reconoció Roldán, en referencia a los primeros tiempos del emprendimiento, cuando llegaron a descartar tandas de masa que no lograron comercializar.

Comercialización actual

Pizzas Beltoms comercializa actualmente sus productos por menor y por mayor a panaderías, lomotecas y comercios gastronómicos, además de atender a particulares para eventos o consumo doméstico. Los pedidos se gestionan a través de la cuenta de Instagram @pizzas_beltoms y se concretan mediante entregas en puntos de encuentro o a domicilio, según informaron los emprendedores. Datos a seguir: con la producción ya estabilizada, Ariza y Roldán proyectan reinvertir ganancias en equipamiento para ampliar la capacidad productiva del taller instalado en Pocito.