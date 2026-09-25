Dos equipos de San Juan participan este 25 y 26 de septiembre en la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, que se desarrolla en Neuquén. La instancia reúne a delegaciones de distintas provincias y define el título nacional en una competencia orientada a estudiantes secundarios.

Los representantes provinciales son HydraForce, de la escuela Técnica Obrero Argentino (ETOA), y La Cósmica, del Colegio Secundario Antonio de la Torre. Según el material difundido, HydraForce obtuvo el primer puesto en la semifinal provincial y La Cósmica alcanzó el segundo lugar, luego de una clasificación en la que participaron otros 18 equipos en el Polideportivo de la Escuela Normal Sarmiento.

Instancia nacional

La final reúne a equipos de todo el país durante dos jornadas en las que deben resolver desafíos que combinan robótica, programación, estrategia y trabajo en equipo. Cada delegación está integrada por cinco estudiantes de entre 15 y 18 años, junto con un docente mentor. En Neuquén, las delegaciones compiten con kits idénticos provistos gratuitamente y bajo el respaldo de una empresa especializada en robótica.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que “San Juan tiene estudiantes con mucho talento y esta competencia les permite demostrar todo lo que son capaces de hacer cuando combinan conocimientos, creatividad, tecnología y trabajo en equipo”. Agregó que para la provincia es importante que puedan vivir esta experiencia y representarla en una instancia nacional. Por su parte, el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas, explicó que la etapa final llega tras un proceso clasificatorio iniciado en abril, con desafíos de programación, inteligencia artificial, lógica y trabajo colaborativo.

Proyección internacional

La competencia tiene una consecuencia adicional para el equipo que obtenga el primer puesto: accederá directamente a la posibilidad de representar a la Argentina en el FIRST Global Challenge 2027, un certamen internacional de robótica para estudiantes secundarios. La participación sanjuanina se enmarca, además, en las propuestas de formación tecnológica impulsadas por el Ministerio de Educación para desarrollar capacidades vinculadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática (STEAM), junto con pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo colaborativo.