Alma Ruiz y Maite Lara, de la Escuela Juan Mantovani, compiten con un trabajo sobre las Termas de La Laja. La definición será por votación y piden apoyo de San Juan.

Dos alumnas de quinto grado de la Escuela Juan Mantovani, de Albardón, llegaron a la instancia final del concurso nacional “Alumnit@ Argentina, te escuchamos” con un trabajo inspirado en las Termas de La Laja. Alma Ruiz y Maite Lara presentaron la propuesta “El Secreto de las Termas de La Laja” bajo el nombre de grupo “Puentes de Amistad”.

La directora de la institución, Mary Caballero, explicó que participaron más de 300 trabajos de todo el país y que el proyecto sanjuanino quedó entre los 10 mejores. La instancia siguiente definirá a los tres ganadores mediante votación, por lo que la escuela pidió el acompañamiento de la comunidad de Albardón y de San Juan. En ese marco, el resultado final dependerá del apoyo que reciba cada propuesta en la plataforma del certamen.

La propuesta Alma contó que la idea surgió a partir de una consigna para investigar un lugar cercano a Albardón. Junto con Maite, eligieron las Termas de La Laja por el interés que les generaron sus aguas, su historia y las leyendas vinculadas al sitio. Maite agregó que el trabajo incluyó una investigación sobre las características de las aguas termales y los beneficios que se les atribuyen, en especial en relación con las articulaciones y el estrés.

El proyecto también incorpora un relato sobre amistad y vínculos. Según explicó Caballero, la historia presenta la llegada de una niña desde otra provincia, que conoce las termas a través de su abuelo y, a partir de ese recorrido, comienza a valorar el lugar y a relacionarse con otros niños. El nombre “Puentes de Amistad” resume ese enfoque, orientado a mostrar que la distancia geográfica no impide generar encuentros y lazos comunes.

Votación Para respaldar el trabajo, se debe ingresar a alumnitos.com y acceder a la sección de votación. Allí corresponde seleccionar la escuela Juan Mantovani, el trabajo “El Secreto de las Termas de La Laja” y el grupo “Puentes de Amistad”. La definición de los tres primeros lugares quedará atada a ese mecanismo, por lo que la escuela mantiene abierta la convocatoria al voto mientras sigue vigente la instancia final del concurso.