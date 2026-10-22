La titular de la entidad, Liliana Moreno, destacó su compromiso, su vocación de servicio y la huella imborrable que dejó en varias generaciones.

La comunidad de Casa Cuna atraviesa un profundo dolor tras el fallecimiento de Maruja Flores de Montilla, actual vicepresidenta segunda de la institución, quien dedicó 56 años de su vida al trabajo y al compromiso con la entidad. Su trayectoria estuvo marcada por la entrega, la perseverancia y un amor incondicional por una causa que trascendió su propia historia.





La presidenta de Casa Cuna, Liliana Moreno, despidió a Maruja con sentidas palabras y destacó el legado que dejó a lo largo de más de cinco décadas de servicio.





“Fue una mujer ejemplar que dedicó 56 años de su vida a nuestra institución, dejando una huella imborrable en su historia y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella este camino”, expresó Moreno.





En su mensaje, la titular de la institución remarcó que esos 56 años de trabajo representan toda una vida de entrega y compromiso. Además, subrayó que Maruja fue una persona fundamental para el crecimiento de Casa Cuna, a la que ayudó a construir, sostener y engrandecer a través de su vocación de servicio.





“Su trayectoria nos recuerda el valor de la perseverancia y el compromiso con una causa que trasciende a las personas y se proyecta a generaciones futuras”, agregó.





Una trayectoria marcada por la entrega





Maruja Flores de Montilla también se desempeñó como presidenta de Casa Cuna, función desde la que continuó trabajando por el desarrollo y la continuidad de la institución.





En plena pandemia, cumplió 50 años de trayectoria, un momento significativo que encontró a Casa Cuna manteniendo sus actividades y su labor de manera permanente, incluso en un contexto difícil.





Este año, durante la asamblea de la institución, sus integrantes le realizaron un reconocimiento por su extensa trayectoria y por todo lo que aportó a lo largo de su vida.





Su partida deja un profundo vacío entre quienes compartieron con ella el trabajo cotidiano, pero también un legado de compromiso y solidaridad que permanecerá en la historia de Casa Cuna.





Velatorio y misa





Los restos de Maruja Flores de Montilla son velados desde las 15 horas en cochería San José.





Además, esta tarde, a las 20 horas, se celebrará una misa en la Iglesia Catedral para rogar por su alma.



