La entrega se hará entre el 2 y el 30 de octubre en distintos departamentos. El operativo estará a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias.

La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias informó que entre el 2 y el 30 de octubre se entregarán módulos alimentarios destinados a personas con diabetes en distintos departamentos de San Juan. El operativo alcanzará a toda la provincia y se realizará en centros de salud, hospitales, CIC y dependencias oficiales según el cronograma difundido.

El viernes 2, los equipos técnicos brindarán atención y entrega de módulos a personas oriundas de San Martín en el Centro de Jubilados “San Luis Gonzaga”, del Barrio Pie de Palo. Luego, el martes 6, la distribución seguirá en 9 de Julio, de 9 a 10.30, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Arturo Cabral de la Colina, y de 11 a 12.30 en el Hospital Santa Rosa de 25 de Mayo.

Continuidad del cronograma

El miércoles 7, la atención será de 9.30 a 11.30 en las oficinas de Acción Social de Valle Fértil. El jueves 8, la entrega se hará para la comunidad de Jáchal en el CIC Niquivil, desde las 9.30; en el CIC Villa Mercedes, a las 11; y en el Hospital San Roque, de 10 a 12. El viernes 9 continuará en el oeste sanjuanino, con atención en la Asociación Civil de Zonda, de 9.30 a 11, y en el CIC de Ullum, de 11.30 a 12.30.

Departamentos del este y del norte

Las personas con diabetes inscriptas en el programa y residentes en Caucete recibirán sus alimentos el martes 13 de octubre, de 9.30 a 11.30, en LUZ y FUERZA, en Diagonal Sarmiento 634. El jueves 15, la entrega será para vecinos de Iglesia, de 9.30 a 11, en el CIC de Las Flores, y de 11.30 a 12.30, en el Hospital Dr. Tomás Perón. Al día siguiente, viernes 16, será el turno de Sarmiento, de 9.30 a 11, en el CIC de Villa Media Agua, y de 11.30 a 12.30, en el CIC de Los Berros.

Últimas fechas y rezagados

El lunes 19, la entrega se realizará en Angaco, de 9.30 a 11.30, en el Hospital Dr. Rizo Esparza. El martes 20, el operativo seguirá en Albardón, en el Hospital Dr. Giordano, en el mismo horario. Luego, el jueves 22, habrá distribución en Calingasta, desde las 10 en el Hospital Villa Calingasta y desde las 11 en el Hospital de Barreal.

Para los departamentos que integran el Gran San Juan —Capital, Chimbas, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía— la entrega será los días 23, 26, 27, 28 y 29 de octubre, de 8 a 13, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Según la comunicación oficial, los rezagados podrán retirar sus alimentos el 30 de octubre, de 8 a 13, en ese mismo depósito gubernamental.