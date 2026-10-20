La Cámara de Diputados de San Juan tratará este jueves el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para ampliar la superficie del Área Natural Protegida La Ciénaga, en Jáchal, y otorgarle la categoría de “Paisaje Protegido”. La sesión había quedado suspendida la semana pasada. La confirmación la dio el diputado Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque oficialista Cambia San Juan, en diálogo con Radio Vox de Jáchal.

Según explicó el legislador, la iniciativa tomará estado parlamentario en el recinto y luego será enviada a las comisiones de Ambiente y de Legislación y Asuntos Constitucionales. El proyecto lleva la firma del gobernador Marcelo Orrego, la ministra de Gobierno Laura Palma y el secretario de Ambiente Federico Ríos. La propuesta busca modificar la Ley Provincial 865-L para ampliar el territorio protegido de 9.600 hectáreas a 14.700 hectáreas.

Alcance de la propuesta Córdoba sostuvo que la ampliación busca incorporar sectores con valor natural y patrimonial vinculados al paisaje, la geología y recursos paleontológicos y arqueológicos. En esa línea, afirmó: “Esta ampliación de la superficie y la modificación que se pretende para que pase a Paisaje Protegido tiende a incorporar sectores que tienen mucho valor natural y patrimonial”. También aclaró que el texto no prevé expropiaciones. “Es simplemente extender la delimitación y la superficie, disponer cuáles son las nuevas coordenadas y darle la protección que la ley establece, pero no es necesario expropiar nada”, señaló.

Debate sobre la figura legal Durante la entrevista, también se le consultó por el pedido de sectores de la comunidad jachallera para declarar la zona como Parque Natural bajo otra ley provincial, una figura más estricta respecto de la actividad minera metalífera. Córdoba dijo que la alternativa merece análisis técnico. “Es una buena consulta; no soy especialista en el tema, creo que sería bueno estudiarlo y consultar a quienes sí manejan el área, como la Secretaría de Ambiente”, expresó, y agregó que hará las consultas correspondientes.

Huerta de Huachi El diálogo radial incluyó además la preocupación por las solicitudes de exploración minera del proyecto Nuevo Panacán en la Huerta de Huachi, una zona señalada como clave porque alimenta el acuífero que provee agua potable a más de 20.000 habitantes de la región. La Asamblea Jáchal No se Toca pidió que la Legislatura convierta en ley provincial la ordenanza municipal que protege esa cuenca. Córdoba confirmó que el planteo será analizado y sostuvo: “Es un proyecto de comunicación de particulares; todo lo que presentan los particulares se analiza”.

El debate legislativo se produce después de que, en septiembre, el diputado jachallero Miguel Vega adelantara que trabajaba en otro proyecto para dar alcance provincial a la protección de la Huerta de Huachi, en medio de la discusión abierta por la consulta pública ambiental habilitada en agosto para el proyecto minero Nuevo Panacán. Con el tratamiento previsto para este jueves, la iniciativa sobre La Ciénaga iniciará su recorrido parlamentario y quedará sujeta al análisis de comisión y a la definición posterior del recinto.