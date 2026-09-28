Un operativo de fiscalización realizado por UATRE San Juan y el RENATRE en Campo Grande, Acequión, en el departamento Sarmiento, terminó con alrededor de 70 cosechadores de aceituna retirándose del establecimiento ante la llegada de los inspectores. Durante el procedimiento, además, se detectaron trabajadores sin la correspondiente recategorización, falta de baños, ausencia de agua potable y presuntos incumplimientos en materia de seguridad laboral y transporte.

El operativo fue coordinado por el delegado regional de UATRE San Juan, Miguel Agüero, junto a integrantes del gremio e inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). La intervención se enmarcó en los controles destinados a verificar el cumplimiento de las condiciones laborales en establecimientos rurales. Según el acta del relevamiento, la presencia de personal de fiscalización coincidió con la salida de los cosechadores del lugar.

Irregularidades relevadas

Durante la inspección se constató la presencia de trabajadores con contratación permanente que no habrían sido recategorizados de acuerdo con las tareas que desempeñan. También se registraron deficiencias vinculadas con condiciones básicas de higiene y seguridad, entre ellas la falta de baños y de provisión de agua potable. Esos puntos afectan tanto la registración laboral como las condiciones mínimas exigibles en tareas de cosecha.

Actas y nueva inspección

A las observaciones anteriores se sumaron cuestiones relacionadas con la seguridad laboral y el transporte de los trabajadores. Frente a las irregularidades detectadas, se labraron las actas correspondientes y se notificó al establecimiento que quedará sujeto a una nueva inspección en los próximos días. El seguimiento del caso dependerá de lo que arroje esa próxima verificación y de las eventuales actuaciones administrativas que surjan del procedimiento.