Tras una década fuera de servicio, se realizó la maniobra programada para poner en funcionamiento el descargador de fondo del Dique Cuesta del Viento, una estructura clave para el control de crecidas y sedimentos.

En el marco de COPRE, la Dirección de Recursos Energéticos (DRE), junto a EPSE y el Departamento de Hidráulica, llevó adelante el domingo la operación del descargador de fondo del Dique Cuesta del Viento, en Iglesia, una maniobra programada que forma parte de las tareas preventivas de mantenimiento y control que se vienen desarrollando en el marco del plan de preparación ante la temporada de mayores caudales.





Qué es y para qué sirve el descargador de fondo





El descargador de fondo es una estructura hidráulica ubicada en la parte más baja de la presa, diseñada para evacuar caudales cuando el nivel del embalse está por debajo de las cotas mínimas de operación normal. Cumple cuatro funciones esenciales: permite vaciar o reducir rápidamente el nivel del embalse ante una emergencia o para inspecciones; expulsa los sedimentos acumulados en el fondo que reducen la capacidad útil del embalse; garantiza el caudal para riego y consumo en épocas de estiaje; y permite desocupar volumen del embalse antes de una creciente importante, para amortiguar su impacto.





Por ese rol, la operación del descargador es necesaria para mantener todo el sistema en condiciones de responder cuando se lo necesite.





Una maniobra que no se realizaba hacía una década





El descargador de fondo del Cuesta del Viento había permanecido fuera de servicio durante aproximadamente 10 años, por problemas en el blindaje de su desembocadura. Desde hace unos años se trabajó en el análisis técnico de las causas y las soluciones posibles, lo que derivó en su reparación concluida en diciembre de 2025 con financiamiento a través de un fideicomiso minero.





Cómo se desarrolló el operativo





La maniobra se realizó en dos etapas. En una primera fase se hicieron pruebas de apertura y cierre parcial de la compuerta de la embocadura para verificar su funcionamiento; durante este proceso surgieron algunos inconvenientes menores, que fueron resueltos en el momento. En una segunda fase se incorporó caudal a través del equipo generador de la central, de manera de evitar que el material sedimentado ingresara a la zona de salida de la turbina al abrir la compuerta del descargador.





A partir de ahí se realizaron aperturas parciales programadas, en distintos porcentajes y tiempos de duración. Según el registro de la operación, el caudal erogado por el descargador se incrementó de forma escalonada —del 20% al 40% de apertura— momento en que se procedió al cierre de todas las compuertas. La primera masa de agua liberada llegó al Dique Pachimoco, aguas abajo, a las 18:25 aproximadamente.





Quiénes participaron





Del operativo participaron cuatro ingenieros de la DRE (civiles, electromecánico y agrimensor), tres ingenieros electromecánicos de EPSE junto a su equipo de operación y mantenimiento, y un ingeniero civil del Departamento de Hidráulica, junto al personal de operación del Dique Pachimoco. Previo a la maniobra, se notificó a la población a través de medios periodísticos y de la Municipalidad de Jáchal.





Próximos pasos





Desde los organismos involucrados se evalúa repetir esta operación en el corto plazo, con el objetivo de seguir afinando los mecanismos técnicos y humanos que intervienen en este tipo de maniobras.