La preventa arranca el sábado 24 de octubre a las 12 por Ticketek. Los valores promocionales regirán hasta el 5 de noviembre y habrá cuotas sin interés.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 definió los precios de las entradas para sus recitales principales, con una preventa que comenzará este sábado 24 de octubre a las 12 por la plataforma Ticketek. La programación incluirá a Turf, Tan Biónica, Diego Torres y Andrés Calamaro, entre otros artistas. El esquema de venta resulta relevante porque fija el costo de acceso a los espectáculos centrales y anticipa el financiamiento de parte de la grilla musical.

Los valores promocionales estarán vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive. Durante ese plazo, las entradas populares Norte y Sur para los recitales en el Estadio del Bicentenario costarán $15.000, mientras que el campo de pie tendrá un valor de $25.000. Las plateas altas se venderán a $35.000 y las plateas bajas a $45.000.

El acceso a la Feria y a los espectáculos del Velódromo tendrá un precio de $5.000. A partir del 6 de noviembre, las entradas populares pasarán a costar $20.000 y el campo de pie subirá a $30.000, mientras que las plateas altas y bajas mantendrán sus valores. El esquema diferencia, además, el costo de los recitales respecto de las actividades complementarias de la fiesta.

Financiación y venta

La compra podrá realizarse en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan. También se estableció un límite de cinco entradas por persona. Según informó el Gobierno provincial, habrá venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19, hasta el 19 de noviembre.

Programación y esquema de recursos

La programación musical se distribuirá en tres jornadas de noviembre. El viernes 20 actuarán Turf y Tan Biónica; el sábado 21, Diego Torres y Andrés Calamaro; y el domingo 22 cerrarán La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2. De acuerdo con la información oficial, la contratación de los artistas nacionales se financiará con aportes de sponsors privados y con la recaudación de la venta de entradas, un esquema que combina recursos empresariales y fondos generados por el público.

La edición 2026 se desarrollará bajo la temática “Parque Triásico” y reunirá recitales, propuestas culturales, entretenimiento y actividades vinculadas con la identidad sanjuanina. Con los valores ya establecidos y la preventa en marcha, el próximo hito será el inicio de la comercialización este 24 de octubre y la vigencia del precio promocional hasta el 5 de noviembre.