La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que mantiene controles durante todo el año en San Juan para detectar irregularidades en el trabajo rural. Miguel Ángel Agüero, secretario general del gremio en la provincia, explicó en diálogo con Radio Mil20 que los operativos se hacen de manera sorpresiva y también a partir de denuncias recibidas en la organización o en el Renatre, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

El dirigente sostuvo que las principales presentaciones están vinculadas con problemas en los pagos y falta de registración laboral. Según dijo, en los controles aparecieron irregularidades en distintos puntos de la provincia, sobre todo en actividades que demandan una alta cantidad de mano de obra. También señaló que en algunos casos intervienen cuadrilleros que tercerizan el trabajo y se quedan con parte de los valores de la caja de aceitunas, de acuerdo con su descripción.

Controles y denuncias UATRE trabaja junto al Renatre y la Subsecretaría de Trabajo en la presentación de denuncias, pedidos de control de pagos y audiencias de conciliación. Agüero indicó que, cuando las situaciones no se regularizan, algunas empresas terminan multadas. En ese marco, afirmó que durante este año realizaron más de 45 denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo, con pedidos de inspección vinculados con higiene e ingeniería de seguridad.

Condiciones sanitarias Otro de los puntos que el gremio puso bajo observación fueron las condiciones sanitarias en los lugares de trabajo. Agüero afirmó que detectaron falencias en un 80% de las empresas de la provincia, aunque aclaró que no se trata de la totalidad de los establecimientos. Entre las deficiencias mencionó la falta o insuficiencia de baños químicos en lugares con personal mixto y la cantidad necesaria de agua potable para cubrir las jornadas laborales.

El secretario general también señaló que la actividad rural mantiene una presencia importante de mujeres, en especial en la producción olivícola y hortícola. Estimó que, sobre un total de trabajadores, el 40% corresponde a mano de obra femenina. Además, indicó que hoy se registran trabajadores de entre 18 y 60 años, y recordó que el trabajador rural puede jubilarse a los 57 años, aunque muchos continúan en actividad.

Cosecha adelantada Agüero vinculó estos controles con la demanda de mano de obra que genera la producción rural y advirtió que existe trabajo no registrado. Señaló que el gremio sostiene operativos durante los 365 días del año y que en estos días ya interviene en la cosecha de ajo, que se adelantó casi un mes. Esa actividad concentra trabajadores de la horticultura en departamentos como Pocito, Rawson y Sarmiento. También indicó que quienes detecten irregularidades pueden acercarse a las sedes del gremio o comunicarse con UATRE Central, incluso de manera anónima, mientras el sindicato mantiene la recepción de denuncias y controles en toda la provincia.