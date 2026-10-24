La contratación de artistas se concreta con el aporte los sponsors privados y la taquilla

La grilla de artistas nacionales que formarán parte de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario.





Durante tres jornadas, reconocidos referentes de la música argentina ofrecerán espectáculos que reunirán distintos géneros y propuestas para todos los públicos.





Bajo la temática “Parque Triásico”, la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol combinará música, cultura, entretenimiento y experiencias vinculadas con la identidad sanjuanina, en una celebración que busca consolidarse como uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos del país.





La programación del Estadio del Bicentenario comenzará el viernes 20 de noviembre con la presentación de Turf y Tan Biónica. La primera noche reunirá distintas propuestas del rock nacional y tendrá como uno de sus grandes atractivos la actuación de la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.





El sábado 21 de noviembre, el escenario recibirá a Diego Torres y Andrés Calamaro, dos reconocidos artistas de la música argentina que llegarán a San Juan con sus repertorios de grandes éxitos, en una jornada que promete convocar a públicos de distintas generaciones.





Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la Fiesta cerrará con una noche dedicada a la música popular y el cuarteto. La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 serán los protagonistas de la última jornada, con una propuesta marcada por el ritmo, el baile y la celebración.





La presencia de artistas nacionales de amplia trayectoria y convocatoria refuerza el posicionamiento de la Fiesta Nacional del Sol como un espacio de encuentro que proyecta a San Juan a nivel nacional, atrae visitantes y genera oportunidades para los sectores vinculados con el turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.





Venta de entradas y beneficios especiales





La venta anticipada de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2026 comienza este sábado 24 de octubre, al mediodía, a través de www.ticketek.com.ar, con precios promocionales que estarán vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.





Entre las principales opciones se destaca el acceso a las tribunas populares Sur y Norte del Estadio del Bicentenario por $15.000, mientras que las entradas para campo de pie, en los sectores Sur y Norte, tendrán un valor de $25.000. Las plateas bajas costarán $45.000 y las plateas altas, $35.000.





Por su parte, el ingreso a la Feria y al espectáculo del Velódromo tendrá un valor de $5.000. Además los menores de 6 años, podrán ingresar de manera gratuita con acompañante responsable a Feria, Velódromo tribunas populares y campo de Estadio. En cambio, en Platea Alta y Baja, todas las edades deben abonar entradas.





Los asistentes podrán adquirir sus entradas en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un máximo de cinco entradas por persona.





A partir del 6 de noviembre comenzará la venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19 horas, hasta el 19 de noviembre.





Desde esa fecha entrarán en vigencia los precios generales: $20.000 para las tribunas populares Sur y Norte, $30.000 para campo de pie, $45.000 para platea baja y $35.000 para platea alta. El acceso a la Feria y al Velódromo se mantendrá en $5.000.





La venta online continuará habilitada hasta la finalización de cada jornada de la Fiesta, respectivamente.





La organización también contempla beneficios especiales para jubilados, quienes podrán acceder a 1.000 entradas gratuitas por jornada, que incluyen el ingreso a la Feria, al Velódromo y a las tribunas populares del Estadio.





Estas entradas podrán retirarse desde el 6 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 10 a 20 horas. Una vez agotado el cupo gratuito, los jubilados podrán adquirir entradas populares con un 50% de descuento, presentando la acreditación correspondiente.





En materia de accesibilidad, se dispondrá de 84 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas. Para acceder a estos espacios, las entradas deberán retirarse en las boleterías del Teatro del Bicentenario, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD).





Asimismo, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo mediante la presentación de su documentación correspondiente.