La producción de la Escuela Susana de Castelli competirá en la categoría Programa de Servicios. Es la única propuesta sanjuanina nominada y la ceremonia será el 31 de octubre.

La producción audiovisual Integrándonos, realizada por el Taller de Comunicación de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli de San Juan, obtuvo su sexta nominación a los premios Martín Fierro Federal, que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La propuesta competirá en la categoría Programa de Servicios en representación de Telesol. En esta edición, además, será la única iniciativa sanjuanina entre las seleccionadas.

La ceremonia de premiación está prevista para el 31 de octubre en el salón Caja de los Trebejos, en Potrero de los Funes, San Luis. La instancia vuelve a ubicar a una producción local en una distinción que reconoce a trabajos de radio y televisión del interior del país. En este caso, la nominación alcanza a un proyecto que sostiene presencia semanal en el noticiero central TLN Noticias y también difunde contenidos en su canal de YouTube.

Trayectoria y alcance

El proyecto comenzó en 2008 y lleva 18 temporadas de trabajo continuo. Su propuesta se apoya en la comunicación audiovisual para mostrar historias de vida, experiencias de inclusión, proyectos institucionales y desafíos vinculados con la accesibilidad. Según la información difundida, el objetivo es visibilizar a las personas con discapacidad, sus capacidades y su participación social. Esa continuidad explica que la producción haya vuelto a quedar entre las nominadas, luego de haber competido en otras oportunidades por el mismo reconocimiento.

Participación y equipo

Una de las características centrales de Integrándonos es que las personas adultas con discapacidad intelectual que integran el taller participan no solo delante de cámara, sino también en la producción y realización de los contenidos. El equipo está conformado por Maximiliano Castro, Matías Castro, Cecilia Armada, María Emilia de la Plata, Agustina Diez, Silvina Legarreta, Franco Torresan, Matías Espínola, Antonio Martín, Milagros Pereyra, Victoria Dates y Alexis Conde. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los docentes y periodistas Omar Cereso y Sergio Cáceres.

Acompañamiento institucional

También participan Victoria Varas en edición, Catalina García en redes sociales y trabajadores de la institución, entre ellos celadores, profesionales del gabinete técnico y personal directivo. La producción suma así un esquema de trabajo que combina formación, comunicación y participación institucional. En sus postulaciones anteriores, Integrándonos obtuvo tres estatuillas, de acuerdo con el material difundido. La nueva nominación vuelve a poner en agenda su continuidad y el lugar que ocupa dentro de la oferta audiovisual sanjuanina.

La definición de APTRA se conocerá en la ceremonia del 31 de octubre, cuando se entreguen las estatuillas del interior del país. Hasta entonces, Integrándonos seguirá en competencia como la única propuesta de San Juan seleccionada en esta edición.