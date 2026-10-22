La intendenta de Chimbas impulsará una ordenanza para recategorizar a 256 agentes de planta permanente. La medida no se aplica desde 2022 y deberá pasar por el Concejo Deliberante.

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, firmará un proyecto de ordenanza para recategorizar a 256 trabajadores municipales de planta permanente. La iniciativa apunta a reconocer trayectoria, actualizar la situación escalafonaria y retomar una medida que no se realiza desde 2022.

El expediente será elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento y, según lo informado, forma parte de una decisión de la gestión municipal en un escenario de restricciones económicas. La administración local señaló que la propuesta se elaboró con el presupuesto del ejercicio anterior, lo que condiciona el margen de maniobra financiera del departamento.

Alcance de la medida

El proyecto alcanzará a agentes que cumplen funciones en áreas administrativas, servicios, obras, mantenimiento y atención al público. La recategorización busca reconocer la antigüedad y las responsabilidades laborales de ese personal, cuya situación escalafonaria no registra una actualización de este tipo desde 2022. La medida, de aprobarse, impactará sobre trabajadores de planta permanente y no sobre contratados u otras modalidades de vínculo, según la información difundida por el municipio.

Rodríguez sostuvo que la decisión responde a una concepción de la gestión pública centrada en el personal municipal. En una de sus definiciones, afirmó: “Humanizar la política también significa reconocer el esfuerzo de los trabajadores y transformar ese reconocimiento en medidas concretas”. También dijo: “Detrás de cada trabajador municipal hay una historia, una familia y años de esfuerzo”.

Contexto sindical y político

La intendenta mantuvo reuniones con representantes de los gremios SUOEM y UPCN, a quienes les brindó detalles sobre la presentación. En ese marco, planteó que las dificultades presupuestarias no deben convertirse en un motivo para postergar demandas del personal y sostuvo que la administración local busca “poner a los trabajadores en el centro de las decisiones”.

Rodríguez también vinculó la decisión con el escenario nacional y dijo que, mientras el Gobierno nacional impulsa reformas que considera regresivas en materia laboral, el municipio opta por un camino distinto. La jefa comunal remarcó que el reconocimiento a los empleados forma parte de la responsabilidad del Estado como empleador y pidió el acompañamiento del cuerpo deliberativo. El próximo paso será el debate legislativo en el Concejo Deliberante y, si obtiene aprobación, la aplicación administrativa de la recategorización.