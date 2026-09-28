Trabajar con aplicaciones como Didi o Uber en San Juan exige afrontar costos fijos diarios para poder salir a la calle y sostener la actividad. Gustavo Gómez, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, detalló los montos que hoy deben cubrir los choferes que usan estas plataformas como fuente de ingresos.

La implementación del Registro Provincial del Transporte (ReProTran) volvió a instalar el tema en la agenda del sector. Según Gómez, quienes prestan servicios mediante aplicaciones deben asumir gastos elevados para mantenerse en regla, además de los costos operativos que demanda el vehículo.

Entre los requisitos mencionados por el dirigente figura el carnet profesional, que hoy cuesta $400.000, y la inscripción como monotributista, con un valor aproximado de $80.000. A eso se suma que muchos conductores deben alquilar el auto, porque la normativa exige unidades de hasta 10 años de antigüedad, con un alquiler diario que arranca en $60.000.

El combustible también integra la estructura de gastos. Gómez indicó que moverse con GNC insume alrededor de $20.000 por día. A ese monto se agregan reparaciones menores, que cuestan entre $10.000 y $12.000, y la reposición de neumáticos, cuyo valor ronda los $80.000 a $90.000.

Costos de mantenimiento El dirigente sumó que el litro de aceite se ubica cerca de los $5.000 y que un cambio completo supera los $280.000. Ese fondo de reserva, explicó, resulta necesario para evitar que el vehículo quede fuera de servicio ante una avería o una pinchadura, con impacto directo sobre el ingreso diario.

Requisitos y objeciones Por otra parte, Cristian Flores, presidente de la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE), cuestionó el funcionamiento del ReProTran y señaló que el sistema incorpora exigencias que los trabajadores no habían previsto. El Gobierno provincial presentó el registro como una herramienta para centralizar y digitalizar los datos de prestadores, conductores y vehículos de transporte, con inscripción obligatoria y trámites virtuales.

Flores explicó que la inscripción en el registro no tiene costo, pero luego exige una presentación ante la Dirección General de Rentas de San Juan para completar el trámite. Esa instancia generó preocupación entre propietarios con deudas o sin inscripción fiscal previa. Desde CAPE plantearon que primero se habilite una inscripción básica para relevar cuántos prestadores hay y que después se otorgue un plazo para regularizar las obligaciones tributarias pendientes.