La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó restricciones de tránsito por trabajos en calle Chile. Las tareas se harán entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que el jueves 15 y el viernes 16 de octubre habrá restricciones a la circulación vehicular sobre calle Chile, en el marco del Plan de Repavimentación. La medida responde a trabajos destinados a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación en la ciudad.

Según el comunicado oficial, las intervenciones se concentrarán en dos tramos de la misma arteria. En el sector comprendido entre Mendoza y Salvador María del Carril, se pidió circular con precaución y respetar la señalización preventiva. En cambio, entre Mendoza y General Acha se dispuso corte total al tránsito.

La medida impactará en una vía de conexión central para el tránsito urbano y obligará a reorganizar recorridos en la zona durante las dos jornadas previstas. La Municipalidad solicitó a conductores y vecinos atender las indicaciones dispuestas en el área de obra y prever trayectos alternativos mientras duren los trabajos.

El aviso no precisó el plazo total de ejecución de la repavimentación ni el esquema de reapertura por tramos, por lo que la evolución de las restricciones dependerá del avance de las tareas en la calzada. En este tipo de intervenciones, la señalización preventiva y el respeto de los desvíos resultan determinantes para reducir demoras y maniobras riesgosas.

La recomendación oficial se mantiene vigente para quienes deban circular por el sector afectado durante jueves 15 y viernes 16 de octubre. El seguimiento de la obra quedará atado a los cortes establecidos y a eventuales actualizaciones del municipio sobre la habilitación del tránsito.