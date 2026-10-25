Obras Sanitarias informó que este lunes 26 de octubre comenzarán los trabajos de renovación de un colector cloacal en calle Alvear, entre San Rafael y Laprida, en Capital. La intervención forma parte de tareas de infraestructura sanitaria en la red cloacal de ese sector. Según el organismo, el corte total del tránsito se extenderá durante 10 días.

Las tareas prevén el reemplazo de una cañería de asbesto cemento de 150 milímetros por otra de PVC (policloruro de vinilo) de 160 milímetros. Ese recambio implica una modificación del tramo existente para adecuarlo a la obra en ejecución. El dato técnico resulta relevante porque define el alcance de la intervención y la necesidad de interrumpir la circulación vehicular en la zona.

Desvíos y señalización Desde el organismo indicaron que el área estará señalizada y contará con carteles que informarán los desvíos correspondientes. También recomendaron a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras dure el corte. No se informaron, en el comunicado, cambios en otros servicios ni plazos adicionales a los 10 días anunciados.

La medida impactará sobre una arteria de circulación habitual en Capital, por lo que el efecto principal será el desvío del tránsito en ese tramo de Alvear. La obra se iniciará el mismo 26 de octubre y, de acuerdo con lo comunicado por Obras Sanitarias, la restricción se mantendrá hasta que finalicen las tareas previstas. El organismo no difundió en esta comunicación un cronograma posterior ni etapas adicionales del trabajo.