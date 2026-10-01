El jueves 1° de octubre, el Centro Cívico de San Juan interrumpió su rutina administrativa con una presentación del Coral Ansilta en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. La actividad se realizó a media mañana en la Planta Baja del edificio público y convocó a trabajadores y a personas que acudían a realizar trámites. La propuesta fue impulsada por la Dirección de Políticas para Personas Mayores.

El coro mixto está integrado por una veintena de personas mayores y canta a tres voces bajo la dirección musical y vocal del guitarrista, arreglador y cantautor sanjuanino Tito Medina. Durante la presentación interpretó repertorio del cancionero popular argentino y latinoamericano. Entre las piezas mencionadas estuvieron Honrar la Vida, de Eladia Blázquez, Jamás de olvidaré, de Marcela Moreno, y la zamba Paloma.

Reaparición coral

La actuación marcó el debut y la presentación pública de esta formación, que había atravesado un período de inactividad desde la pandemia hasta mediados de este año. Según la información difundida, el grupo volvió a ensayar e incorporó nuevos integrantes en esa etapa de reorganización. Como próximo paso, sus integrantes están programando un festival de coros exclusivos de personas mayores para el mes de diciembre.

La actividad contó con la presencia del ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, quien destacó el valor de “hacer lo que a uno le gusta siempre y poder trascender a través del arte”. También asistieron el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; el titular de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, Roberto Ochoa; y la subdirectora de Políticas para Personas Mayores, Paula Bettio. Además, participó la reina de Personas Mayores 2025, Silvia Mónica Maldonado, quien este mes concluye su mandato.

Marco internacional

El Día Internacional de las Personas Mayores fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en sus orígenes, en 1990, se denominaba Día Internacional de las Personas de Edad. Cada 1° de octubre se utiliza para poner en agenda el reconocimiento del rol de las personas mayores en el desarrollo humano, económico y social. La fecha también se vincula con el envejecimiento poblacional y con la necesidad de reforzar los sistemas de cuidado, apoyo y protección social integral.

En ese marco, la ONU proyecta que las personas de 65 años o más llegarán a 1.600 millones en 2050. La estimación se apoya en una esperanza de vida al nacer que ya alcanza los 73,3 años de media mundial. Ese dato funciona como referencia para políticas públicas y para la planificación de servicios vinculados con salud, cuidados y participación social.